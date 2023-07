Diaspo #296 : Mohamed Amine Eljoudani, à l’œuvre pour rapprocher le Maroc et le Brésil

Né en 1985 à Rabat, où il a obtenu son baccalauréat en sciences expérimentales, Mohamed Amine Eljoudani a poursuivi ses études supérieures en France. Mais un an et demi plus tard, il change de cap et décide de rentrer au Maroc. Il étudie cette fois-ci l’organisation des administrations, pour se spécialiser en direction d’affaires. Après sa licence, il fait des études en hôtellerie à Marrakech.

Il confie à Yabiladi que ce nouveau cadre lui a permis de multiplier les voyages à l’étranger, pour bénéficier de formations. En 2010, il se rend en Tchéquie en France et en Angleterre. En effet, la majeure partie de son master sur trois ans a consisté en une immersion dans le monde professionnel du tourisme. Début 2011, il se rend ainsi au Brésil pour trois mois.

Un projet de vie au Brésil

Convaincus de ses compétences, les propriétaires de l’hôtel où il a été envoyé lui ont proposé un poste permanent. «Dès mon arrivée au Brésil, je suis tombé sous le charme de ce pays. J’ai accepté l’offre professionnelle et j’ai donc décidé de m’installer à São Paulo, en pleins préparatifs du Brésil pour accueillir le Mondial 2014 de football. Mon travail consistait justement à se préparer pour la rencontre footballistique la plus importante au monde», nous a confié Mohamed Amine Eljoudani.

Fin 2013, il décide de travailler pour une agence évènementielle spécialisée. De par sa maîtrise des langues portugaise et française, il est choisi pour parrainer les fans français qui se rendront au Brésil pour encourager l’équipe nationale de son pays. Il en garde le souvenir d’une expérience qui aura été «une aventure», dont il a «beaucoup appris».

A la fin de cette Coupe du monde, Mohamed Amine prend des jours de vacances qui le mènent, début 2015, au nord du Brésil. Il confie à notre rédaction être là encore avoir été conquis par le charme de la région, surtout dans la ville de Maranheses. Décidant de capitaliser sur son expérience, il y pose bagage et crée seul sa propre entreprise, qui deviendra l’agence de voyages Brazilecotour. Spécialisée dans le marché francophone, la structure emploie désormais sept salariés et plus de 20 collaborateurs.

Mais en 2017, Mohamed Amine décide de retourner à São Paulo, considérée comme le cœur économique du Brésil. Il continue de se rendre à Maranheses une fois tous les deux mois, pour superviser la bonne continuité du service de son agence. Un an plus tard, il en créé une autre à São Paulo, orientée vers le marché marocain et appelée Vempromarroccos.

«L’agence a vocation à faire connaître le marché marocain auprès des touristes brésiliens. Je considère que c’est une façon pour moi d’exprimer ma reconnaissance au Maroc pour tout ce qu’il m’a apporté et sans lequel je ne serait peut-être pas devenu qui je suis. Je considère également cela comme une reconnaissance au Brésil, qui m’a accueilli et donné l’opportunité de travailler.» Mohamed Amine Eljoudani

C’est à partir de là que le jeune entrepreneur se considère comme «un ambassadeur» du tourisme marocain au Brésil, réussissant toujours à convaincre ses clients brésiliens de visiter le royaume. Il se rappelle auprès de Yabiladi que l’année 2019 a d’ailleurs été «exceptionnelle en termes d’afflux de touristes du Brésil au Maroc, avec un nombre de 70 000 voyageurs». Selon lui, ce chiffre pourrait être dépassé en 2023, dans un contexte où les opérateurs nationaux ont multiplié les actions à destination du marché lusophone.

Rapprocher le Maroc et le Brésil par le tourisme et au-delà

Mais entre ces deux périodes et comme beaucoup de professionnels du secteur à travers le monde, Mohamed Amine a été rattrapé par l’impact économique de la crise sanitaire de Covid-19. Par conséquent, il a dû diversifier ses sources de revenu, ce qui lui a ouvert les horizons pour de nouvelles opportunités. C’est en effet dans cette période qu’avec un associé, il décide d’investir dans l’exportation de produits halal, sans pour autant en faire son activité principale.

En plus de travailler dans le secteur du tourisme, Mohamed Amine et quelques membres de la communauté marocaine au Brésil ont pensé à créer une association pour d’amitié maroco-brésilienne, avec deux objectifs : dynamiser les liens entre les concitoyens marocains du Brésil et renforcer les relations entre les deux pays.

Selon lui, les MRE représente une communauté de près de 30 000 personnes au Brésil, où la plupart résident à São Paulo et à Rio de Janeiro. Son association organise ainsi évènements permettant de créer des occasions pour multiplier les rencontres entre membres de la communauté, tout en faisant découvrir et mieux connaître le Maroc aux Brésiliens.

«Le Maroc est connu au Brésil, grâce à la série brésilienne Oclone, qui a été tournée dans le pays. Le nom du Maroc chez les Brésiliens est désormais associé à cette série. Récemment, le Maroc s’est fait davantage connaître grâce à son arrivée en demi-finale du Mondial 2022 au Qatar, d’autant qu’il est su que les Brésiliens sont passionnés de football.» Mohamed Amine Eljoudani

L’entrepreneur a confié à Yabiladi qu’il souhaitait se rendre au Maroc tous les six mois, indiquant qu’il envisageait d’investir dans le pays et d’œuvrer à l’ouverture d’une chambre de commerce entre le royaume et le Brésil. Il cherche également à œuvrer au rapprochement des deux peuples, qui selon lui «ont de nombreux points communs, malgré la distance géographique».

«Je trouve réellement que nos deux peuples sont culturellement et socialement plus proches que nous le sommes avec nos voisins espagnols, par exemple. Beaucoup de choses qui nous unissent, contrairement à ce qu’on pourrait penser», insiste-t-il.