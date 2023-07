Parathlétisme : Ayoub Sadni bat le record mondial du 400 mètres T47

Le Maroc vient de battre le record du monde du 400 mètres catégorie T47 lors des Championnats du monde de parathlétisme, qui se déroulent du 8 au 17 juillet à Paris. Médaillé d'or, l'athlète marocain Ayoub Sadni est l'auteur de cet exploit, avec un chrono de 46.78.

En plus de cette performance, d'autres médailles ont été remportées par les athlètes marocains, notamment une autre médaille d'or, deux d'argent et deux de bronze. Le Maroc participe à cet évènement, qui rassemble 1 700 athlètes, en situation de handicap physique, visuel, psychique ou mental, venus de 120 pays, avec 18 athlètes, messieurs et dames.

Deuxième plus grande compétition paralympique internationale juste après les Jeux paralympiques, cet évènement sportif international se déroule au Stade Charléty à Paris. D'importance majeure puisque qualificatif pour les Jeux paralympiques de Paris 2024, il est placé sous l'autorité de l’instance internationale World Para Athletics.