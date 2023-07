Maroc Telecom lance le Festival des Plages du 14 juillet au 21 août

Le Festival des Plages de Maroc Telecom revient pour une 19e édition, dans l’objectif de mettre en avant «la richesse du répertoire de la chanson marocaine avec une place pour la chanson orientale» Du 14 juillet au 21 août, les plages de M’diq, El Hoceïma, Tanger, Martil, Saïdia et Nador vibreront ainsi aux rythmes des registres d’artistes marocains, tout en devenant également v des espaces de valorisation du potentiel humain, social et culturel des villes et des régions hôtes.

Les artistes attendus sur les scènes sont Najat Atabou, Saida Charaf, Asmaa Lamnawar, Stati, Said Senhaji, L’Artiste, H-Kayn, Fnaïre, Reda Taliani, Muslim, Dizzy Dross, Dj Hamida, Douzi, Zakaria Ghafouli, Mehdi Mozzayine, Aminux, Tagne, Rym, Mocci, Kouz1, Said Mosker, Karima Gouit, Issam Kamal, Mouss Mahir, Hatim Idar, Ibtissam Tisskat, entre autres. Au programme, plus de 110 concerts de hip-hop, rap, fusion, chanson marocaine chaabi et contemporaine, orientale et raï, de reggada et de la nouvelle scène marocaine promettent de satisfaire les goûts de tous les festivaliers.

Depuis sa création en 2002, le Festival s’est en effet engagé à «promouvoir l’inclusion sociale à travers la musique en offrant des concerts gratuits à des millions de spectateurs». «En tant qu’évènement accessible à tous, il vise à renforcer le tissu social et favorise l’échange culturel», a fait savoir un communiqué.

Le festival est ainsi «une occasion unique pour un très large public de découvrir la richesse et la diversité de la musique marocaine, tout en appréciant des performances artistiques de haut niveau», indiquent les organisateurs.