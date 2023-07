Maroc : 6 morts et 11 blessés dans un accident de la route dans la province de Youssoufia

Six personnes ont été tuées et 11 autres ont été blessées, dont 6 grièvement, à la suite d’un accident survenu ce vendredi, sur la route nationale n°7 reliant Marrakech et Safi au niveau de la commune rurale de Atiamim, dans la province de Youssoufia. Les représentants des autorités locales et de la Gendarmerie royale, ainsi que des éléments de la Protection civile, se sont rendus sur les lieux du drame, qui s’est produit à la suite d’une collision entre un véhicule léger et un taxi.

Les blessés ont été transférés à l’hôpital provincial Lalla Hasna de Youssoufia et au Centre hospitalier universitaire (CHU) de Marrakech pour bénéficier de soins nécessaires. Par ailleurs, une enquête a été ouverte par les services de la Gendarmerie royale sous la supervision du parquet, pour élucider les circonstances du drame.