Maroc : Une nouvelle liste de médicaments concernés par la baisse des prix

Le ministère de la Santé et de la protection social a validé une nouvelle liste de médicaments concernés par une baisse de prix au Maroc, comprenant des princeps, des génériques et des biosimilaires disponibles en pharmacie. L’objectif est ainsi rendre quelques traitement plus accessibles aux patients, tout en réduisant les dépenses de la couverture médicale. Publiés dans le Bulletin officiel du 6 juillet 2023 et désormais disponibles en ligne, les termes de cette mesure modifient et complètent la décision 787.14, relative à la révision des prix de vente au public des médicaments génériques, d’origine et similaires commercialisés dans le pays.

La liste comptend notamment le Cimivil, un traitement de la leucémie myéloïde chronique, le prix passe de 1 212 à 848 DH pour la boîte de comprimé pelliculé (100mg), tandis qu’il passe de 3 016 à 2 010 DH pour la boîte de 400mg. Le prix du Mirata, qui fait partie des médicaments contre certaines formes du cancer bronchique non à petites cellules, passe de 9 431 DH à 7 073 DH. Le Corolan utilisé en cas de maladie coronaire voit aussi son prix baisser. Ainsi, la boîte de 5mg de comprimé pelliculé passe de 262 à 188,40 DH. Quant au Veelbore contre la myélome multiple, il est désormais disponible à 3 650 DH la boîte d’un flacon (8 ml), au lieu de 5 617 DH.

Le ministère de tutelle a fait savoir que cette mesure faisait partie de la politique pharmaceutique nationale, conformément au décret 2.13.852 du 19 décembre 2013 relatif aux conditions de fixation des prix des médicaments.