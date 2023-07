Opération Marhaba 2023 : Trois consuls généraux du Maroc font le point [vidéo]

Cette année, l’été est marqué par un grand retour de l’opération Marhaba, pour une édition 2023 qui est la première depuis la levée des restrictions sanitaires et de l’état d’urgence, décrété en 2020 dans le contexte de la pandémie de Cobid-19. Outre les mesures prises par les ports principaux d’arrivée au Maroc, à l’image de Tanger Med, les services consulaires du royaume accompagnent le processus de départs des nationaux depuis les villes européennes. A Algésiras, espace où se rejoint l’opération Marhaba du côté marocain et Paso del Estrecho (OPE) du côté espagnol, à Sète, à Marseille ou à Turin, des agents de la Fondation Mohammed V pour la solidarité se coordonnent également.

Dans ce sens, l’épisode du 13 juillet 2023 de l’émission Faites entrer l’invité, spéciale Marocains du monde sur Radio 2M, en partenariat avec Yabiladi, a été consacré à l’opération Marhaba, avec les éclairages de trois consuls généraux du Maroc : Nouzha Sahel (Montpellier – France), Said Bakkhar (Marseille – France) et Mohamed Rafaoui (Algésiras – Espagne).

Situé dans la zone consulaire de Montpelier, Sète est connue pour son port comme étant l’un des points les plus importants de passage des familles. La consule Nouzha Sahel a décrit «une affluence très importante» et un «rythme très soutenu» des escales vers Nador et vers Tanger, à travers les deux compagnies maritimes qui desservent ces destinations. «Cette semaine, nous avons atteint le chiffre de près de 17 550 passagers depuis le 5 juin, avec une cadence soutenue d’un navire par jour, voire deux en même temps, une à deux fois par semaine» et un taux de remplissage entre 60 et 70%, a-t-elle déclaré.

Dans la région de Paca, le consul général Said Bakkhar a indiqué qu’«à l’instar de l’année précédente, beaucoup de concitoyens ont choisi le départ depuis Marseille, depuis le lancement de l’Opération Marhaba». A cet effet, le service consulaire est assuré pour garantir une présence auprès des nationaux, en coordination avec la délégation de la Fondation Mohammed V pour a solidarité, en mission temporaire dans les ports.

Un pic des départs en juillet

En Espagne et particulièrement à Algésiras, le consul général Mohamed Rafaoui a souligné qu’un pic du nombre de départs a été enregistré pendant le week-end ayant précédé l’Aïd Al Adha, avec 20 000 passagers et 4 000 à 5 000 véhicules depuis les ports d’Algésiras et de Tarifa. «Nous estimons que les week-ends prochains seront aussi importants en termes de passage, étant donné que le port d’Algésiras et considéré parmi les premiers ports de transit de nos concitoyens et qui a enregistré jusqu’à la journée de [mardi] près de 300 000 passagers et 73 000 véhicules, soit près de 63% du nombre de passagers et de véhicules ayant transité depuis les ports espagnols», a souligné le consul.

En ce mois de juillet, les deux prochains week-ends seraient les plus importants en nombre de transit, étant donné qu’ils marquent les vacances scolaires pour les enfants et les congés payés de nombreux parents dans les pays européens. En termes de logistique, de nombreux défis sont relevés à cet effet, notamment à travers la coordination avec les autorités portuaires et locales des points de départs.

Dans ce sens, la consulte générale Nouzha Sahel a rappelé que les dispositions étaient prises, conformément aux orientations royales et en droite avec les directives du ministère des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger. «C’est un dispositif de veille, qui est mis en place depuis le 5 juin, mais qui nécessite une préparation au préalable» qui commence même trois mois plus tôt, «avec une coordination avec les autorités locales compétentes», a-t-elle indiqué.

Une coordination avec les autorités des pays de départ

Ainsi, la mission consiste à «assister les MRE transitant par le port Sud de France Sète, avec une permanence assurée par les services consulaires dont les équipes se relaient, pour assurer une présence constante lors de chaque embarquement», afin de solutionner au plus vite, voire dans l’immédiat, toute contrainte administrative de perte ou de manque de documents et ainsi éviter de possibles blocages. «La présence du service consulaire les réconforte, ainsi que celle des équipes de la Fondation Mohammed V», a ajouté Nouzha Sahel.

A Marseille, cette coordination s’effectue avec les autorités françaises et l’agence maritime, compte tenu du fait que le port de la ville soit nouvellement un point de départ des concitoyens marocains. «Pour le moment, nous n’avons encore délivré aucun laisser-passer et aucun incident à gérer n’a été signalé, mais nous restons à la disposition de nos concitoyens pour délivrer d’éventuels documents dans l’immédiat, même lorsque nos nationaux transitent depuis un autre pays européens», a souligné le consul général Said Bakkhar. Avec la Fondation Mohammed V pour la solidarité, le contexte reste permanent dans ce sens, a-t-il ajouté.

A Algériras, Mohamed Rafaoui a souligné que cette coordination s’effectuait également avec les autorités portuaires et gouvernementales, l’exécutif espagnol accordant un grand intérêt au bon déroulement de l’opération de passage. A ce titre, la Fondation et le consulat général disposent de bureaux dans l’enceinte portuaire, non-loin de la Croix-Rouge espagnole, de la Protection civile et du Service andalou de la santé. «Nos liens avec les autorités compétentes ont toujours été excellents, notamment pour débloquer des situations dans l’immédiat», a souligné le responsable.