Maroc : Smurfit Kappa ouvre sa première usine intégrée d’emballages en carton en Afrique

Smurfit Kappa a annoncé, mercredi, l’ouverture de sa première usine intégrée d’emballage en carton ondulé en Afrique. Le Maroc a été choisi pour ce projet, désormais situé dans la zone industrielle de Aïn Aouda, dans la région de Rabat-Salé-Kénitra. Cette unité s’étend sur 25 000 m², pour un investissement de plus de 35 millions d’euros et la création de 400 emplois directs. L’objectif est de «satisfaire le marché local en proposant des solutions d’emballage, innovantes et durables, afin de contribuer à compléter les chaînes de valeurs industrielles et agricoles», selon un communiqué.

L’usine permettra ainsi de «compléter les chaînes de valeur de nombreux secteurs dont l’industrie, l’agriculture, l’automobile et le e-commerce», avec une production «entièrement destinée à la consommation du marché marocain» ainsi qu’«aux besoins des clients locaux et multinationaux installés au Maroc». La cérémonie d’inauguration du site s’est déroulée en présence de Ryad Mezzour, ministre de l’Industrie et du commerce, Tony Smurfit, CEO du Groupe Smurfit Kappa, James McIntyre, ambassadeur d’Irlande au Maroc, Patricia Llombart Cussac, ambassadrice de l’Union europenne au Maroc, Ignacio Sevillano, PDG de Smurfit Kappa Espagne, Portugal et Mounir Naciri, PDG de Smurfit Kappa Maroc.

A cette occasion, le ministre Ryad Mezzour a déclaré que le secteur des emballages en papier ou en carton était «un élément clé de la stratégie de diversification économique, de développement de la production locale, de l’innovation technologique et de la promotion d’une économie nationale verte». En effet, ce premier investissement de Smurfit Kappa en Afrique est aussi le premier «Green-field» du groupe depuis près de 30 ans. Mounir Naciri a par ailleurs souligné que «l’axe Casa – Rabat concentre plus de 70% de la consommation nationale en emballage en carton pour industrie, d’où le choix de Rabat pour abriter cette usine».

Dans l’optique de «penser globalement, agir localement», l’usine combine l’expérience et le savoir-faire du groupe avec l’expertise de son équipe et management 100% locale, souligne l’entreprise, qui met en avant la maîtrise des besoins des clients dans la région.