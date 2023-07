Maroc : Alstom investit 160 MDH pour une nouvelle usine à Fès

Le fabricant français Alstom investit 160 millions de dirhams pour le développement de l’industrie ferroviaire au Maroc, avec la création d’une deuxième usine pour la fabrication de cabines de conduite de trains régionaux et de métros. Cet investissement créera 200 emplois directs d’ici 2025, selon un communiqué. En 2020, Alstom Maroc a déjà annoncé l’expansion de son usine à Fès, puis la création d’une seconde ligne de production.

Le site permet de produire des câblages électriques et des transformateurs Mitrac, employant 850 personnes, dont 56% sont des femmes. «Aujourd’hui, le groupe Alstom a décidé d’aller plus loin dans son investissement dans le Royaume en créant un second site à Fès pour la fabrication de cabines pour les trains régionaux et les métros», a déclaré Mama Sougoufara, directeur général d’Alstom MENAT (Moyen-Orient, Afrique du Nord & Centrale et Turquie).

Depuis 2019, Alstom Maroc a investi 320 millions de dirhams pour développer son activité industrielle, permettant ainsi de livrer 25 projets internationaux. Au total, 1 200 emplois seront créés d’ici 2025.