Le Maroc tente de rassurer les MRE menacés par l’échange bancaire automatisé avec l’OCDE

Le gouvernement marocain tente de rassurer les MRE, préoccupés par l’accord entre le Maroc et l’OCDE (Organisation de coopération et de développement économique), portant sur l’échange bancaire automatisé. «Actuellement, il n’y a rien qui puisse faire peur à un Marocain, où qu'il soit, dans n'importe quelle partie du monde. Il n’y a rien qui pourrait nuire aux droits et la situation des Marocains du monde», a indiqué, lors d’un point de presse ce jeudi 13 juillet à Rabat, le ministre des Relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement, Mustapha Baïtas.

L’échange automatique de renseignements financiers avec les pays de l’OCDE ne cesse de susciter l'inquiétude parmi la communauté des Marocains résidant à l’étranger ayant des biens au royaume. Les premiers signes de préoccupations constatés chez nos MRE remontent à 2021. Une année plus tôt, le projet de loi 77.19 était déposé à la Chambre des représentants en vue de son adoption.

La convention de l’OCDE est signée par environ 130 pays. Les Marocains du monde ne sont pas représentés au Parlement. Une absence qui les prive automatiquement d'interlocuteurs directs à même de défendre leurs intérêts et répondre à leurs préoccupations.