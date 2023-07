Londres : La CGEM veut renforcer le partenariat économique Maroc - Royaume-Uni 

Une mission de la Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM) s’est rendue à Londres (Royaume-Uni), du 11 au 13 juillet 2023, en vue de renforcer les relations commerciales entre les deux pays. Conduite par Chakib Alj, président du patronat, ainsi que sa vice-présidente Ghita Lahlou, présidente de sa commission internationale au sein de l’instance, la délégation marocaine a rencontré le All-Party Parliamentary Group for Morocco, présidé par Heather Wheeler, en présence de Nigel Huddleton, ministre britannique du Commerce international, de Nigel Evans, vice-speaker du Parlement britannique, ainsi que de membres de la House of Commons, selon un communiqué.



Les intervenant des deux parties se sont félicités de la qualité des relations bilatérales. En 2022, les échanges commerciaux ont atteint 3 milliards de livres sterling (37 milliards de dirhams), soit une augmentation de 49,8% comparé à 2021, année où l’Accord d’association Maroc - Royaume-Uni est entré en vigueur et qui s’est avéré un «catalyseur puissant du commerce entre les deux royaumes, créateur de valeur ajoutée et d’emplois».



La délégation marocaine s’est par ailleurs réunie avec Mark Spencer, ministre d’Etat chargé de l’Alimentation, de l’agriculture et de la pêche, en présence de Hakim Hajoui, ambassadeur du Maroc au Royaume-Uni, pour aborder les opportunités de renforcer le commerce bilatéral, «dans une logique de complémentarité, notamment en termes de produits agricoles et laitiers».

Dans un autre registre, une rencontre avec Rupert Daniels, directeur de l’export et de l’investissement au sein du département des Affaires et du commerce, a porté sur les moyens de promotion des investissements entre les deux pays, au niveau des services financiers, du textile, de l’agroalimentaire, de l’éducation, des nouvelles technologies et des industries créatives.