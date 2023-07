Maroc : Le taux global de réussite au baccalauréat 2023 atteint 73,99%

Le taux de réussite dans les sessions ordinaires et de rattrapage a atteint 73,99%, contre 78,84% en 2022. Le ministère de l’Education nationale, du préscolaire et des sports a annoncé jeudi que le nombre de candidats scolarisés de l’enseignement public et privé, ayant passé avec succès les épreuves des sessions ordinaires et de rattrapage, avait ainsi atteint 304 068 au titre de l’année 2023. Dans un communiqué, le département a noté un recul de 4,85%. Au total, 58 780 candidats scolarisés ont réussi les épreuves de la session de rattrapage, avec un taux de présence de 94,34%.

Selon la même source, le nombre de candidats libres ayant réussi les épreuves de cette session a atteint 13 025 avec un taux de présence de 62,17%. Ainsi, le nombre de candidats libres ayant réussi les deux sessions est de 34 364, avec un taux de réussite de 43,02%, contre 46,99% en 2022, soit un recul de 3,97%.

S’agissant des filières scientifiques et techniques, le ministère a noté une réussite de 68,89% chez les les candidats scolarisés ayant passé les sessions ordinaires et de rattrapage. Un taux de réussite de 83,86% a, en outre, été enregistré chez les filières des lettres et de l’enseignement originel et un taux de 82,14% a été noté chez les filières internationales du baccalauréat marocain.

Enfin, le baccalauréat professionnel a enregistré un taux de réussite de 68,71%.