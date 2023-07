Réaction modérée du PJD à la condamnation d’Abdelali Hamieddine

Après avoir sommé les membres du parti de ne faire aucune réaction, le secrétariat général du PJD n’a pas tardé à commenter la condamnation de Abdelali Hamieddine à trois ans de prison ferme, pour son implication dans l’assassinat de l’étudiant de gauche Ben Aïssa Aït El Jid, en 1993 à Fès. Lors d’une réunion extraordinaire, présidée hier soir par Abdelilah Benkirane, l’instance a exprimé «son plein soutien et sa solidarité absolue avec le frère Abdelali Hamieddine» et en même temps «son plein et entier respect à l'indépendance de la justice et des verdicts rendus par la justice».

Sur un ton modéré, le PJD espère que la condamnation «sera rectifiée et corrigée au niveau de l’appel afin de rendre justice au frère Hamieddine et confirmer, ainsi, l’illégalité de le poursuivre». Et de rappeler que ce «verdit avait déjà été rendu en 1994 (…) Nul ne peut être jugé deux fois pour les mêmes faits». Le secrétariat général du PJD invite, par ailleurs, «tous les militants du parti, ses organes et ses sympathisants à continuer à travailler, à lutter, à contribuer a la réforme dans le cadre de la stabilité et à défendre avec force et dévouement les causes de la patrie et des citoyens à la lumière de la fidélité permanente aux constantes nationales qui unissent la nation marocaine».

Mardi, Benkirane avait ordonné à ses «frères» et «sœurs» de ne pas commenter la condamnation de Hamieddine. Au lendemain de la réouverture, en décembre 2018, par la justice du dossier de l’assassinat de l’étudiant Ben Aïssa Aït El Jid, les militants du PJD avaient lancé une campagne sur les réseaux sociaux, intitulée «Nous ne vous remettrons pas notre frère». Le PJD, présidé alors par Saad-Eddine El Othmani, avait affirmé que la poursuite de Hamieddine serait «une flagrante violation des règles d’un procès équitable, et un précédent qui menace la stabilité et la souveraineté des décisions judiciaires».