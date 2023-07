Affaire Thami Bennani : Deux condamnations à 20 ans de prison chacune

La chambre criminelle près la Cour d’appel de Casablanca a condamné en première instance, ce mercredi soir, deux personnes à 20 ans de prison ferme chacune, dans le cadre du dossier de la disparition et du meurtre de Thami Bennani, dont l’affaire remonte à 2007. En détention depuis quatre ans, les deux accusés ont été reconnus coupables de «meurtre avec préméditation, changement de l’état de la scène de crime dans l’intention d’entraver le cours de la justice, outrage aux autorités publiques par le biais de fausses déclarations et non dénonciation d’un crime». Par ailleurs, ils devront verser un total 600 000 dirhams de dédommagement à la famille de la victime, à savoir la mère, le frère et la sœur de Thami.

Les faits ont secoué l’opinion publique depuis avril 2007, lorsque Thami Bennani, alors âgé de 17 ans, a disparu dans des circonstances troubles, un jour où sa mère l’a vu pour la dernière fois avant qu’il ne parte en voiture avec des amis. En 2019, soit 12 ans plus tard, des amis du disparu ont été arrêtés après avoir été soupçonnés d’être liés à l’affaire.

La partie civile a précédemment demandé à ce que des expertises techniques s’effectuent sur les téléphones des suspects ainsi que des témoins et détaillent la géolocalisation des appareils, le soir des faits. Elle a par ailleurs appelé à inclure d’autres pièces au dossier, notamment les éléments exhaustifs d’un procès-verbal et d’un CD susceptible d’apporter de nouvelles précisions à certains aspects de l’affaire.

Il y a quelques jours, le parquet a confirmé que le jeune garçon avait été tué et que sa tête aurait été séparée du reste du corps, lequel présentait des ecchymoses et de nombreuses traces de violences.