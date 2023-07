La Royal air Maroc (RAM) investit dans le long-courrier et dans quatre continents

Outre la flotte aérienne que la Royal air Maroc (RAM) envisage de quadrupler dans les prochaines années, avec une augmentation du capital étatique, le contrat-programme signé par la compagnie, mardi, avec le gouvernement marocain, prévoit d’autres phases évolutives pour faire du transporteur national un moteur économique, d’ici 2037. Dévoilés ce mercredi en conférence de presse par Hamid Addou, président-directeur général de la RAM, les détails de ce cadre prévoient notamment un nouveau business model global, sous forme de plan d’expansion capitalisant sur ce développement de flotte (de 50 à 200 appareils) et sur le redéploiement de la stratégie d’exploitation.

Ces changement devront ainsi amener la RAM à passer de la «compagnie traditionnelle, dotée d’un hub régional moyen-courrier Nord-Sud» à un «transporteur global, avec un rythme de croissance supérieur, en exploitant un hub transcontinental Nord-Sud et Est-Ouest, une nouvelle approche point-à-point et un réseau national transversal», a fait savoir le transporteur. A court terme, il sera question de renforcer le réseau actuel et de poser les bases des extensions sur les réseaux moyen-courrier et long-courrier.

De nouvelles lignes pour couvrir des destinations lointaines

Dans ce cadre, les ouvertures de lignes d’ici à 2027 concerneront quatre continent, à savoir l’Afrique, l’Europe, l’Amérique et l’Asie, avec une dimension régionale portée sur le Moyen-Orient. Les dessertes incluent Manchester, Munich, Zurich, Naples (Europe), Tripoli, Ndjamena, Abuja, Nairobi, Johannesburg, Ile de Sal (Afrique), Beyrouth et Amman (Moyen-Orient), Los Angeles, São Paulo et Rio de Janeiro (Amérique), Beijin et Guangzhou (Asie). A moyen terme, un doublement de la flotte est ainsi prévu, afin de répondre à la mise en place des lignes moyen-courrier et long-courrier.

D’ici 2037, les ouvertures de ligne s’étendront à Varsovie, Budapest, Dublin, Lille, Copenhague, Berlin, Düsseldorf, Oslo, Hambourg, Stuttgart, Prague, Vienne, Stockholm, Birmingham et Bucarest pour couvrir l’Europe du nord, Athènes, Catane, Florence, Faro, Alicante, Bilbao et Palma de Majorque pour l’Europe du sud, Oran, Khartoum, Kigali, Dar Essalam et Addis Abeba en Afrique, Koweït et Mascate au Moyen-Orient.

Par ailleurs, des vols directs permettront de relier Rabat-New York et Marrakech New York, San Francisco, Chicago, Boston, Toronto, Mexico, Buenos Aires, Lima (Amérique). La RAM desservira aussi New Delhi, Kuala Lumpur, Shangaï, Tokyo et Seoul en Asie.

Un renforcement de la connectivité des destinations nationales

Cette approche s’applique aussi au réseau national, qui connaîtra l’extension des vols intérieurs sur les 12 régions, pour «mieux connecter les villes», «désenclaver les régions reculées» et «promouvoir le tourisme intérieur». Ainsi, de nouvelles dessertes sont prévues au départ de Casablanca, Rabat, Agadir, en plus de nouvelles lignes transversales qui concernent Fès, Nador, Oujda, Guelmim, Laâyoune et Dakhla, pour un total de 46 lignes au rythme de 173 fréquences.

Le contrat-programme prévoit, par ailleurs, un renforcement progressif de la connectivité des destinations nationales phares, comme Rabat, Tanger, Nador, Oujda, Fès, Agadir, Marrakech, Ouarzazate, Errachidia et Dakhla, avec les bassins émetteurs en Europe : Paris, Marseille, Lyon, Nantes, Toulouse, Bordeaux, Montpellier, Madrid, Barcelone, Valence, Rome, Milan, Bologne, Genève, Bruxelles, Amsterdam, Londres, Manchester, Berlin, Francfort, Düsseldorf, Zurich, Vienne, Istanbul.

En plus de capitaliser sur une flotte renouvelée et une multiplication des dessertes, ce cadre permet aussi un accompagnement de la RAM dans son processus déjà entamé de transformation digitale. Depuis 2018, la Digital Factory a en effet permis de développer des solutions novatrices, parallèlement à la transformation du site royalairmaroc.com et de l’application mobile, devenu le canal principale de vente avec une entrée de 3,8 milliards dirhams en 2022.