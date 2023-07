Maroc : Le Parlement approuve la formation d’un groupe concernant la Palestine

La présidence de la Chambre des représentants n’a pas fait d’annonce officielle, mais le groupe parlementaire du Parti de la justice et du développement (PJD) a indiqué que l’instance avait approuvé une demande émanant de la formation islamiste, pour constituer un groupe porté sur la question palestinienne. Dans une déclaration donnée à l’agence de presse Anadolu, mardi, les députés de la Lampe ont fait savoir que de nombreuses correspondances ont été envoyées au président du Parlement dans ce sens, notamment pour former «un groupe de travail temporaire» consacré à la Palestine.

Le groupe devrait avoir vocation à défendre la cause palestinienne au Parlement et à coordonner entre différents blocs politiques à cet effet, de manière à «défendre la cause dans les forums internationaux». L’article 128 du règlement intérieur de la Chambre des représentants prévoit que cette dernière crée des groupes de travail sur les questions de l’intégrité territoriale du Maroc, de la construction maghrébine, de la coopération arabo-islamique, européenne, américaine et asiatique, ainsi que de la juste cause palestinienne. C’est ce texte qui fait référence à la démarche des députés, fait savoir l’agence de presse.

Ces mêmes dispositions indiquent que ce processus s’effectue dans le cadre de la diplomatie parlementaire, des constantes et des principes sur lesquels repose la politique étrangère du Maroc, basée sur l’ouverture, la coexistence et le dialogue entre les différents peuples, ainsi que le soutien des causes justes.