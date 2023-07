Code 212, une solution innovante de CIH Bank pour les Marocains du monde

Cette palette de possibilités est offerte grâce à l’offre CODE 212 de CIH Bank, proposant une multitude de produits et de services pour répondre aux besoins quotidiens des clients bénéficiaires. En effet, cette offre permet notamment d’ouvrir un compte en ligne à 100% et de choisir l’offre qui correspond le mieux aux besoins. Elle rend possible aussi la gratuité à vie des frais de tenue de compte et de la carte. Cette dernière peut être demandée en version virtuelle et utilisée avant même de la récupérer.

Outre cette flexibilité, l’offre CODE 212 permet une agrégation de comptes étrangers, à travers un service innovant et sécurisé accessible via l’espace CIH Mobile. Cette plateforme permet une vue centralisée de l’ensemble des comptes bancaires, qu’ils soient inscrits auprès de CIH Bank ou des différentes banques étrangères basées en Europe. Cette option est possible puisque le service permet d’ajouter un ou plusieurs comptes européens au niveau de l’espace CIH Mobile. Ainsi, la consultation du solde en temps réel et l’historique des opérations réalisées sur les différents comptes agrégés est simplifiée au maximum.

Des transferts bancaires simplifiés et sans frais cachés

L’offre CODE 212 rend possible également les transferts bancaires depuis l’étranger vers le Maroc, à travers ce même espace CIH Mobile. Les clients peuvent ainsi effectuer un transfert d’argent depuis le compte européen agrégé et domicilié en Europe vers le compte CIH Bank au Maroc.

Sur ce plan, CODE 212 facilite le transfert en toute rapidité sans frais cachés. Pour mieux servir les Marocains du monde, CIH Bank met à leur disposition un Centre relation clients dédié joignable au : +212 5 20 912 212.