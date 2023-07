Maroc : 182 feux de forêt enregistrés depuis le début de l’année

Du 1er janvier au 10 juillet 2023, 182 départs de feu de forêt ont été enregistrés au Maroc, affectant une superficie de 1 251 hectares, dont 54% d’essences secondaires et de formations herbacées. Dans son bilan à ce sujet, l’Agence nationale des eaux et forêts a fait savoir, ce mardi, que la région la plus impactée était Tanger-Tétouan-Al Hoceïma, avec 68 départs de feu sur 881 hectares, soit 70% du total au niveau national.

La deuxième région la plus touchée aura été Souss-Massa, avec une superficie de 190 hectares, soit 15% du total de la superficie brulée. Dans ce contexte, le dispositif estival de surveillance et d’intervention est actuellement à son niveau de mobilisation maximale, les prochains jours et semaines étant «une période à haut risque de propagation» des flammes, selon l’Agence.

Dans ce même sens, l’Agence a adressé un appel à la vigilance aux utilisateurs des espaces forestiers, qu’ils soient campeurs, les apiculteurs, éleveurs ou autres, de façon à limiter l’utilisation du feu pendant la période estivale. «L’objectif est d’éviter toute action susceptible de déclencher des incendies, et de signaler immédiatement aux autorités compétentes toute observation de feu ou tout comportement suspect dans les zones forestières», souligne le communiqué.

L’Agence insiste que cette démarche est «essentielle pour préserver notre précieux patrimoine forestier et renforcer son rôle primordial sur les plans socio-économique et environnemental».