Meknès : Danone renforce ses investissements éco-respobsables par une Green Factory

Le ministre de l’Industrie et du commerce, Ryad Mezzour, a inauguré ce mardi la «Green Factory» de l’usine Centrale Danone à Meknès. Voulu d’excellence énergétique, ce projet s’inscrit dans le cadre de la convention d’investissement 2020-2024 signée entre le gouvernement et Centrale Danone, portant sur «l’extension des capacités de production, l’installation de nouveaux équipements, l’optimisation des procédés de fabrication et le lancement de nouveaux produits finis au niveau des sites industriels de Centrale Danone situés à Meknès, Salé, El Jadida et Fqih Ben Saleh», selon un communiqué parvenu à Yabiladi. La même source indique que le programme d’investissement global s’élève à 161 MDH, pour la création de 120 emplois directs.

Au site de Meknès, l’investissement comprend l’extension de certaines lignes de production de boissons et desserts lactés, en plus d’un composante pour la mise en place d’équipements et d’installations destinés afin d’améliorer l’empreinte énergétique, avec un investissement dédié de 17 MDH, ajoute le communiqué.

Opérationnelle depuis 1985, l’usine Centrale Danone à Meknès est spécialisée dans la production des gammes desserts, fromages frais et yaourts à boire, sur une superficie totale de 45 000 m2 pour 212 salariés. Elle est désormais voulue comme «un modèle-pilote visant à promouvoir l’efficacité énergétique et la décarbonisation dans les sites industriels de Centrale Danone au Maroc, conformément à la démarche de promotion des énergies propres» dans le pays, en harmonie également avec les objectifs du programme mondial «Re-Fuel Danone» pour améliorer l’empreinte énergétique des sites de production.

Les installations à cet effet comportent un méthaniseur pour la production du biogaz, une station à biomasse, une d’épuration des eaux usées et des bâtiments éco-responsables. La cérémonie d’inaugural s’est déroulée en présence d’Abdelghani Sebbar, gouverneur de la préfecture de Meknès, Abdelouahed El Ansari, président du conseil régional Fès-Meknès, Laurent Sacchi, secrétaire général de Danone et Nathalie Alquier, PDG de Centrale Danone.