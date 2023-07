Sahara : Après le chèque de 30M$ de l’Algérie, un ministre palestinien tacle le Maroc

Depuis Alger, le ministre palestinien de la Jeunesse et des sports, président du Comité olympique palestinien, a couvert d’éloges la position de l’Algérie sur la question du Sahara occidental. «Je pense que la solution proposée par l’Algérie, appelant à l’organisation d’un référendum au Sahara et au dialogue avec les frères, est la bonne. Cette solution a le mérite d’éloigner et d’exclure les ennemis israéliens de l’Algérie comme du Maroc» du conflit, a déclaré Jibril Rajoub, dans une interview accordée à un média algérien.

«L’issue de la question du Sahara ne sera pas décidée par l’appui d’Israël et il est anormal d’agiter Israël comme un épouvantail. C’est notre opinion et c’est notre position», a affirmé Rajoub, qui occupe également la fonction de président de la Fédération palestinienne de football.

Reprenant à son compte la version algérienne, Rajoub a condamné «le recours à Israël pour affaiblir une partie ou l’autre». Le Palestinien se réfère au Maroc, qui a repris ses relations diplomatiques avec Israël, depuis décembre 2020. Jibril Rajoub est en Algérie pour assister aux jeux panarabes.

La semaine dernière, le président Abdelmadjid Tebboune a offert 30 millions de dollars à l’Autorité palestinienne pour «la reconstruction de la ville palestinienne de Jénine», qui a subi une offensive de l’armée israélienne. En décembre 2021, Tebboune a accordé 100 M$ à la même Autorité que préside Mahmoud Abbas. Quelques mois plus tard, le président palestinien a assisté, le 5 juillet 2022, aux côtés du chef du Polisario, à la cérémonie de commémoration du 60e anniversaire de l’indépendance de l’Algérie.

En plus de la présence de Jibril Rajoub à Alger, le chef du bureau politique pour l’étranger du mouvement islamiste palestinien «Hamas», Khaled Mechaal, s’y trouve également.