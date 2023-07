La chorale Les voix du Chœur en concert hommage à la musique marocaine

La chorale «Les voix du Chœur» célébrera le patrimoine immatériel musical marocain, lors d’un concert prévu vendredi 21 juillet 2023 au Megarama de Casablanca. Après le succès d’«Alchimie I» et «Alchimie II» à Rabat, la formation artistique se produit pour la première fois dans la métropole, «pour fédérer toutes les générations présentes autour d’un répertoire marocain riche et varié».

Sous la direction du chef de chœur Rabii Merouane, plus de 40 choristes de différentes nationalités seront accompagnés d’un orchestre, qui fera la part belle aux œuvres ancestrales innovantes, en mêlant le répertoire local à des compositions et à des arrangements polyphoniques occidentaux, spécialement conçus par les compositeurs Achraf Sbai, Idriss Lamarti et Mehdi Aourarh.

«Les Voix du Chœur proposent autant un répertoire tiré du patrimoine marocain que de la scène actuelle contemporaine», a fait savoir la formation auprès de Yabilladi. Elle promet ainsi un concert «particulièrement varié puisque la chorale réinterprètera des œuvres mythiques de Nass el Ghiwane, Lamchaheb, Maati Belkacem, Houcine Saloui, Izenzaren, Hatim Ammor et bien d’autres chefs d’œuvres marocains».