OPE : Près de 420 000 personnes se sont rendues au Maroc depuis l’Espagne

Le ministre espagnol de l’Intérieur Fernando Grande-Marlaska s’est rendu lundi au port d’Algésiras, où il a visité les emplacements du dispositif spécial de sécurité et de protection civile déployé dans le cadre de l’Opération traversée du détroit (OPE 2023). Selon les données du ministère, l’OPE, qui se tient du 15 juin au 15 septembre, a enregistré jusqu’à dimanche dernier 1 876 mouvements de bateaux, 419 500 de passagers et plus de 101 000 véhicules.

Accompagné d’une délégation composée des autorités locales, portuaires et gouvernementales, Grande-Marlaska a visité aussi les installations du port de Cadix, qui enregistre le plus grand trafic de passagers et de véhicules parmi les sept installations portuaires de l’OPE pendant la période estivale : Alicante, Almeria, Malaga, Motril, Tarifa et Valence. Selon les données du département, Algésiras a enregistré 1 322 rotations de navires, soit 70% du total. Il a permis le transport de 236 000 passagers, soit 56% des voyages, ainsi que plus de 64 000 véhicules, 63% du total.

La visite du ministre s’est conclue par une rencontre avec Mohamed Rafaoui, consul général du Maroc à Algésiras, ainsi qu’avec les partenaires marocains qui coordonnent l’opération de passage du détroit de Gibraltar. Du côté espagnol, le dispositif de sécurité pour l’OPE 2023 mobilise 19 441 policiers, soit 21,4% de plus que l’année dernière.