Parathlétisme : Fatima Ezzahra El Idrissi bat le record mondial du 1 500 mètres T12

Le Maroc vient de battre le record mondial du 1 500 mètres catégorie T12 (déficience visuelle) grâce à Fatima Ezzahra El Idrissi, lors des Championnats du monde de parathlétisme, qui se tiennent du 8 au 17 juillet à Paris. Décrochant ainsi la médaille d’or, l’athlète marocaine a réalisé son exploit avec un temps de 4.22.15, selon la Fédération royale marocaine des sports pour personnes en situation de handicap (FRMSPSH).

En plus de cette performance, d’autres médailles ont été remportées par les athlètes marocains, une en argent et une en bronze. La médaille d’argent a été décrochée par Mouncef Bouja (T12/100 m), et celle de bronze par Oumaima Oubraym (F32/lancer de club).

Le Maroc participe à cet événement, qui rassemble 1 700 athlètes en situation de handicap physique, visuel, psychique ou mental, venus de 120 pays, avec 18 athlètes, messieurs et dames.

La délégation marocaine comprend Ayoub Sadni (T47/400 m), Zakariae Derhem (F33/poids), Saida Amoudi (F34/poids), Youssra Karim (F41/disque), Fouzia El Kassioui (F33/poids), Zakariae Ez Zouhri (F44/javelot), Hayat El Garaa (F41/disque) et Norelhouda El Kaoui (F55/disque).

Elle se compose également de Hind Frioua (F31/Club), Oumaima Oubraym (F32/throw club), Azeddine Nouiri (F34/poids), Redouane Thabit (F40/poids), Abdelilah Gani (F53/poids), Nasri Yamani (T64/longueur), Fatima Ezzahra El Idrissi (T12/1500 m), Oussama Hmimsa (T13/1500 m), Mouncef Bouja (T12/100 m) et Anass Sikouk (T36/100 m).

Deuxième plus grande compétition paralympique internationale juste après les Jeux paralympiques, cet évènement sportif se déroule au Stade Charléty à Paris. Il est d’une importance majeure, puisque qualificatif pour les Jeux paralympiques de Paris 2024.