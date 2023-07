Les livraisons de drones iraniens au Polisario soulevées au Parlement britannique

La question des livraisons d’armes iraniennes au Polisario a été soulevée à la Chambre basse du Parlement britannique. Le député conservateur James Duddridge a mis en garde le gouvernement contre les conséquences d’une éventuelle fourniture de drones aux milices du Front sur «la paix très fragile avec les Marocains au Sahara occidental, un espace régi par l'ONU».

Dans sa réponse, James Cleverly, secrétaire d'Etat aux Affaires étrangères, du Commonwealth et du développement, a reconnu que «l'activité malveillante de l'Iran ne se limite pas à son propre voisinage proche ou, en fait, au Royaume-Uni. Nous examinons très attentivement les informations crédibles sur le soutien par le biais d'équipements militaires non seulement à la Russie dans ses attaques contre l'Ukraine, mais aussi aux milices et autres groupes militaires dans la région et à travers l'Afrique».

Le député James Duddridge, ancien secrétaire d'Etat au ministère des Affaires étrangères, est un partisan de longue date du Maroc. Il a déjà effectué une visite au royaume en 2014 et salué le retour du Maroc à l’Union africaine en janvier 2017.

Pour rappel, le Maroc avait justifié la rupture, en mai 2018, de ses relations avec l’Iran par les livraisons d’armes au Polisario. Le ministre marocain des Affaires étrangères, Nasser Bourita, avait alerté, en octobre 2022, sur «l’acquisition par des acteurs non-étatiques, grâce à l’appui à l’Iran, d'armes et de techniques sophistiqués, tels que les drones armés. C’est un phénomène très dangereux et menace la paix régionale et internationale».