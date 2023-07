Football : Le Maroc et le Burkina Faso en match amical en France

La sélection du Maroc de football rencontrera celle du Burkina Faso, mardi 12 septembre 2023, au stade Bollaert-Delelis de Lens en France. Selon un communiqué de la Fédération royale marocaine de football (FRMF), ce match amical devrait servir de préparation pour la Coupe d’Afrique des nations (CAN), prévue en Côte d’Ivoire en 2024. La rencontre entre aussi dans le cadre des phases préparatoires des deux premières journées des éliminatoires du Mondial 2026 pour l’Afrique, qui se tiendront en novembre prochain.

Déjà qualifiés pour la CAN, les Lion de l’Atlas joueront avant cela contre le Libéria, début septembre, pour le compte de la dernière journée des éliminatoires. Par le passé, le Maroc et le Burkina Faso se sont rencontrés dix fois depuis 1994, avec cinq victoires pour le Onze national, trois pour les Etalons et deux matchs nuls.

Le dernier match entre les deux équipes a été joué le 12 juin 2021 à Marrakech, où le Maroc est sorti gagnant avec le score d’un but à zéro.