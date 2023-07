Football : Sven Vandenbroeck quitte le Wydad, Abdelhak Benchikha pressenti

L’entraîneur belge Sven Vandenbroeck a annoncé, dimanche, son départ du Wydad Athletic Club (WAC), au vu des résultats négatifs accumulés. En conférence de presse de l’après-match, où les Rouges ont essuyé une défaite face au Raja (0-1) en demi-finale de la Coupe du Trône, il a en effet déclaré avoir fait sa dernière rencontre sous les couleurs du WAC, avec qui il ne renouvellera pas son contrat.

Ce dernier s’étend jusqu’à la fin de la saison, avec une possibilité de renouvellement en fonction des résultats. En pleine saison, Sven Vandenbroeck a été recruté en mai dernier par le WAC. L’objectif a été initialement de permettre au club de reprendre du poil de la bête, après un début des tournois sans entraîneur.

Le WAC prospecterait d’ores et déjà les éventuels successeurs à l’entraîneur belge, en préparation de la prochaine saison. Libre de contact et connu du championnat marocain pour pour avoir entraîné précédemment la Renaissance de Berkane, le Raja ou encore le Difaa d’El Jadida et l’Ittihad de Tanger, Abdelhak Benchikha serait en lice, de même que Paul Le Guen.

Selon des sources médiatiques, le Wydad serait en négociations surtout avec Benchikha, afin de décider ou non de le rallier au club.