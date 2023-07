Maroc – France : Une convention dans l’agriculture pour le recrutement de saisonniers

La Fédération nationale des syndicats d’exploitants agricoles (FNSEA) a annoncé, ce vendredi, la signature d’une convention cadre afin de «faciliter le recrutement de travailleurs saisonniers agricoles marocains» en France et ainsi «répondre aux besoins des agriculteurs qui font actuellement face à un manque de candidats». Ce texte est désormais scellé avec l’Office français de l’immigration (OFII) et l’Agence nationale de promotion de l’emploi et des compétences (ANAPEC), de manière à poser «les fondations d’une démarche vertueuse et responsable» dans le processus de recrutement, selon un communiqué de l’organisation, cité par l’AFP.

Cette convention permet notamment de garantir aux recrues «une introduction, une intégration et un retour dans leurs pays dans un cadre organisé et respectueux». Directeur général de l’OFII, le préfet Didier Leschi a déclaré à l’agence de presse qu’il s’agissait d’un «exemple d’immigration circulaire, avec des travailleurs qu’on achemine grâce à des titres de séjour temporaires, en fonction du calendrier de production agricole». Consultée par l’AFP, la convention cadre et datée du 27 juin. Elle n’engage pas d’objectif chiffré, mais tient plutôt compte d’une tendance grandissante observée dans le secteur agricole français, qui est le recours aux saisonniers marocains.

Le préfet a indiqué qu’en 2022, 15 700 saisonniers sont venus du Maroc pour travailler en France. Ce chiffre reflète la tendance évolutive du recours à la migration circulaire dans l’agriculture, puisque les nationaux mobilisés à cet effet ont été 6 300 en 2018, avant de dépasser les 10 000 en 2021. Le secteur fait appel aussi à des saisonniers de Tunisie et de Turquie.