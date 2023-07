Football : Houcine Ammouta promet de mener la Jordanie aux phases finales du Mondial 2026

Récemment nommé directeur technique de la sélection de Jordanie de football, l’entraîneur marocain Houcine Ammouta a exprimé sa détermination à mener sa nouvelle équipe aux phases finales du Mondial 2026, dont les éliminatoires débutent à la fin de cette année 2023. Lors de la conférence de presse de sa présentation, jeudi, il a fait part de sa volonté d’atteindre les objectifs fixés en obtenant de bons résultats, notamment lors de la Coupe d’Asie prévue au Qatar, début 2024. L’annonce du staff technique, administratif et médical qui devra accompagner le sélectionneur dans ses nouvelles tâches a été reportée.

La secrétaire générale de la Fédération jordanienne de football, Samar Nassar, a pour sa part déclaré que son instance voyait grand pour la prochaine période. S’associer avec Houcine Ammouta est à la hauteur de ces aspirations, a-t-elle souligné, tout en rappelant que le directeur technique comptait à son actif une carrière d’entraîneur distinguée, jalonnée de grandes réalisations, autant en équipes nationales qu’en clubs.

Le cadre national a en effet été en fonction au sein de plusieurs clubs et sélections, ayant précédemment décroché le titre de la Ligue des champions de la CAF avec le Wydad Casablanca et celui de la Coupe de la Confédération africaine avec le FUS de Rabat, en plus de nombreux titres locaux avec les Qataris d’Al-Sadd, et plus récemment le titre 2022-2023 de la Botola avec l’AS FAR, en tant que manager général du club.

Houcine Ammouta a également dirigé l’équipe nationale des locaux, avec laquelle il a remporté la Coupe d’Afrique, en plus de la deuxième place de la récente Coupe arabe au Qatar.