Le Maroc décidé à commander d’Israël les missiles de croisière Delilah

Le Maroc poursuit la négociation avec Israël pour l’achat de missiles de croisière à courte portée Delilah, pour équiper ses avions de chasse, rapporte un média hébreu spécialisé en armement. Ce système de missile a été développé par la société israélienne Elbit Systems et sera le premier du genre dans l'arsenal de l'armée marocaine. L'accord proposé n'a pas encore été signé. Israël veut au préalable s'assurer que la technologie de ces systèmes d'armes ne serait pas divulguée à un autre pays, précise la même source.

Le feu vert nécessaire des institutions de sécurité israéliennes, qui traitent de l'exportation de technologies de pointe, pourrait bénéficier des relations entre Rabat et Tel-Aviv pour être donné. Le Maroc et Israël sont, en effet, liés par un accord de coopération militaire, conclu le 24 novembre 2021 à Rabat, lors d’un déplacement officiel de l'ancien ministre de la Défense, Benny Gantz. En mai 2022, les Forces armées royales (FAR) ont initié des négociations avec les Israéliens pour l’achat de missiles de croisière Delilah, du fabricant Elbit Systems. Ce matériel peut atteindre avec précision des cibles fixes et mobiles de grande valeur, à une distance de plus de 250 kilomètres, à partir de divers avions et hélicoptères.

Le ministre israélien de la Défense, Yoav Gallant, a eu le 28 juin un entretien téléphonique avec le ministre marocain délégué chargé de l’Administration de la Défense nationale, Abdellatif Loudiyi. «Nous avons abordé les liens de défense entre nos pays, qui sont essentiels à la sécurité et à la stabilité régionales, et avons souligné la nécessité d'approfondir davantage la coopération», a alors déclaré Gallant.