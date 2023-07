Mondial 2023 : L’Ukraine a-t-elle réellement rejoint la candidature Maroc - Espagne - Portugal ?

Le quotidien sportif français L’Equipe a annoncé, mercredi 5 juillet, que l’Ukraine allait rejoindre le dossier de candidature Espagne-Portugal-Maroc pour l’organisation du Mondial 2030 de football. Le média a également indiqué que la concurrence serait constituée de l’Arabie saoudite et de quatre pays sud-américains, à savoir l’Argentine, l’Uruguay, le Chili et le Paraguay. Lors de l’annonce officielle de la candidature tripartite qui concerne le Maroc, l’option que l’Ukraine s’y associe a pourtant été écartée. Pour cause, le président de la fédération ukranienne de football (UFA), Andriy Pavelko, est visé par une enquête pour fraude et blanchiment d’argent. Depuis, il a été suspendu de ses fonctions, le temps que l’affaire soit élucidée.

Auprès du site d’information Le360, une source au comité de la candidature marocaine a fait part de son étonnement des informations relayées. «La candidature maroco-ibérique a été annoncée le 14 mars. Depuis, les trois parties travaillent pour préparer un dossier solide», a-t-elle déclaré. De plus, l’Arabie saoudite a précédemment annoncé son retrait de la candidature, tout en informant les co-organisateurs grecs et égyptiens avec lesquelle elle a été en lice, comme rapporté depuis le 22 juin dernier.

Citant également une source bien informée, le site Kifach a rapporté que les informations concernant la candidature ukrainienne étaient erronées. «Il n’y a pas de discussion actuellement sur l’adhésion de ce pays, qui est en état de guerre, au dossier tripartite», a déclaré la source.