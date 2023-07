Maroc : La 38e Semaine du cheval se tient du 15 au 23 juillet 2023

La Fédération royale marocaine des sports équestres (FRMSE) ouvre ses portes pour accueillir la 38e édition de ses championnats du Maroc, à l’occasion de la Semaine du cheval. Cet évènement verra s’affronter les meilleurs cavaliers du Maroc, dans les disciplines de saut d’obstacles et de dressage, indique un communiqué des organisateur. En compétition, 353 couples, cavaliers et chevaux, sont répartis sur 20 catégories pour tenter de décrocher la médaille d’or. Juniors, confirmés, amateurs ou professionnels, les cavaliers se disputeront le podium sur neuf journées de compétitions, ajoute la même source.

Celle-ci souligne que les meilleurs cavaliers du Maroc «concourront pour le titre de Champion du Maroc 2023», à travers des «épreuves de jour et de nuit», soit huit soirées de compétitions nocturnes qui commencent à 21h00. Le public désireux d’y assister bénéficie de l’entrée gratuite et du transport depuis Rabat, Salé, Temara et Ain Aouda vers Dar Es Salam, à titre gracieux, indiquent les organisateurs.

Sur le lieu de l’évènement, des espaces de restauration sont accessibles, ainsi que ceux des exposants et un village enfant. Par ailleurs, les épreuves seront transmises en direct, en plus des résultats, sur le site Internet de la fédération (www.frmse.ma).