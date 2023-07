Maroc : Le tribunal administratif convoque Soread 2M, le Chef du gouvernement et le ministre de la Culture

Le tribunal administratif de Rabat a décidé, ce jeudi 7 juillet, de convoquer Soread 2M, le chef du gouvernement et le ministre de la Jeunesse, de la culture et de la communication, à la suite d’une plainte du président de l’Assemblée mondiale amazighe. Les trois convoqués devraient présenter leurs réponses à l’action intentée contre la chaîne 2M, qui ne se serait pas tenue au quota censé «être alloué en langue amazighe dans sa liste des programmes», a fait savoir la partie plaignante.

Le tribunal administratif a pris cette mesure, après examen du procès pour réassigner les parties concernées à présenter des réponses dans un délai fixé avant le 27 juillet 2023. Chargé du dossier auprès du plaignant, l’avocat Me Mohamed Almou a fourni des «fondements constitutionnels, juridiques et des droits de l’Homme», considérant que «tout citoyen a le droit de traduire en justice les médias publics sur leur manquement aux lois et obligations encadrant leurs services médiatiques».

A ce titre, le président de l’instance a déploré ce qu’il a qualifié d’«exclusion de la langue amazighe de la liste des programmes audio-visuels à produire pour cette saison» par la deuxième chaîne.