La Maison de la diaspora marocaine scelle un partenariat avec le CCME

L’association de la Maison de la diaspora (MADIM) a organisé, le 5 juillet à Casablanca, sa première rencontre de la diaspora, en présence d’une centaine de Marocains du monde. L’occasion a été de signer une convention de partenariat avec le Conseil de la communauté marocaine à l’étranger (CCME), formant un cadre expérimental de lancement et de pérennisation des activités de la MADIM. Soutenant cette initiative, le président du CCME, Driss El Yazami, a souligné le rôle des membres de la diaspora et de leurs associations dans la mobilisation des efforts collectifs en faveur du développement économique et social du pays, a indiqué un communiqué.

Par la même occasion, le président du CCME a appelé à renforcer ce rôle et de l’inscrire dans la complémentarité du paysage, de l’écosystème institutionnel et des organisation publiques ainsi que privées, convergeant vers cette perspective. Par ailleurs, cet évènement a permis de rappeler les objectifs de l’association à but non lucratif, qui aspire à devenir un espace de rencontre, d’accompagnement et d’orientation des membres de la diaspora marocaine qui sont installés ou désirent s’installer au Maroc, tout en étant un relai pour ceux qui aspirent à investir au Maroc.

Cet évènement aura ainsi été le premier d’un cycle de rencontres, tant au Maroc qu’à l’étranger, à l’initiative de la MADIM.