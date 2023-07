La Maison de la diaspora marocaine officialise son partenariat avec le CCME

L’association de la Maison de la diaspora (MADIM) a organisé, le 5 juillet à Casablanca, sa première rencontre de la diaspora, en présence d’une centaine de Marocains du monde. L’occasion a été d’officialiser le partenariat entre la MADIM et le Conseil de la communauté marocaine à l’étranger (CCME), avec la signature d’une convention à cet effet par le président du CCME, Driss El Yazami, ainsi que par le président de la MADIM, Jamal Belahrach. L’objectif sera de «permettre à l’association de lancer ses activités et de pérenniser son action», selon un communiqué parvenu à Yabiladi.

Par ailleurs, cet évènement a permis de rappeler les objectifs de l’association à but non lucratif : «devenir un espace de rencontre, d’accompagnement et d’orientation des membres de la diaspora marocaine qui sont installés ou désirent s’installer au Maroc ; devenir un relais pour ceux qui aspirent à investir au Maroc et/ou être acteur d’un nouvel élan culturel, associatif, économique ; créer un réseau mondial pour mobiliser les compétences dans les pays d’accueil et constituer des groupes d’entraide efficaces ; être une force de proposition pour la mise en place d’actions pouvant accompagner et impacter les politiques des gouvernements d’accueil et/ou du Maroc».

Lors de cette rencontre, le président du CCME a sensibilisé les présents et les participants au rôle de la diaspora dans le développement économique et social du pays. Cet évènement aura ainsi été le premier d’un cycle de rencontres, tant au Maroc qu’à l’étranger, à l’initiative de la MADIM.