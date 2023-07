Espagne : Le chef du PP veut réserver son premier voyage extérieur au Maroc

Une fois investi chef du gouvernement espagnol, le président du Parti populaire (PP), Alberto Núñez Feijóo, souhaite réserver son premier voyage à l’étranger au Maroc. «Je ne crois pas que Bruxelles soit considérée l’étranger, parce que Bruxelles est la capitale européenne. C’est une de nos capitales. Mais pour un pays non membre de l’Union européenne, je voudrais que ce soit le Maroc», a expliqué le président du PP, dans une interview accordée à Ok Diario.

Feijóo entend renouer avec la tradition de la majorité des anciens chefs de gouvernements nommés après la fin de la dictature et ayant accordé leurs premier voyage extérieur au Maroc. C’est le cas des socialistes Felipe Gonzalez et José Luis Rodriguez Zapatero, ainsi que de José Maria Aznar et de Mariano Rajoy du PP. Une tradition à laquelle Pedro Sánchez ne s’est pas inscrit. Et ce n’est faute d’avoir demandé, à maintes reprises en juillet 2018, de se rendre au royaume.

Cette semaine, Alberto Núñez Feijóo a déclaré que son «objectif est d’avoir une excellente relation avec le Maroc, pays voisin, allié et ami», qui soit basée sur «la transparence, la loyauté et l’équilibre» et «non sur les liens personnels».