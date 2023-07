Maroc : Aïd Al-Adha a généré un chiffre d’affaires estimé à 16 MMDH

L’opération de l’Aïd Al-Adha a généré un chiffre d’affaires estimé à 16 milliards de dirhams (MMDH), dont la majeure partie a été transférée aux ménages agricoles, selon le ministère de tutelle. L’offre spécifique de la période de fête a mis 7,8 millions de têtes d’ovins et de caprins à la disposition du marché national, dont 6,8 millions ont été sacrifiées. Dans son bilan relatif à cette période, le département a fait savoir que 58% du bétail avait été sacrifié dans le milieu urbain. Cette offre a été complétée par l’importation exceptionnelle de moutons destinés à l’abattage, dans un contexte marqué par les effets de la sécheresse et de l’inflation mondiale.

Selon la même source, la commercialisation a été assurée à travers 34 marchés pilotes, mis en place par le ministère de l’Agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts, en collaboration avec l’Intérieur. La mise en œuvre du plan d’action Aïd Al Adha 1444/2023 mis en place par l’Office national de sécurité sanitaire des produits alimentaires (ONSSA) a par ailleurs mobilisé les services vétérinaires pour les opérations de contrôle, dans le cadre des commissions mixtes locales. Dans ce sens, 2 534 sorties ont été effectuées, permettant le prélèvement et l’analyse de 1 446 échantillons de viandes, 613 d’aliments pour le bétail et 82 d’eau d’abreuvement.



Pendant la période de l’Aïd, les services de l’ONSSA ont assuré une permanence qui a mobilisé 500 médecins et techniciens vétérinaires, ainsi que 140 membres de l’administration, a fait savoir le département.