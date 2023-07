Espagne : Le programme du PP ignore l’«autodétermination» au Sahara

En Espagne, le Parti populaire (PP) déçoit le Polisario et ses partisans. Intitulé «Un projet au service d'un grand pays», Le programme électoral du PP aux législatives anticipées du 23 juillet a fait l’impasse sur «le référendum d’autodétermination du peuple sahraoui». Cette revendication était inscrite dans les programmes de la formation de droite classique, sous les présidences de José Maria Aznar et de Mariano Rajoy.

«Nous soutiendrons les efforts des Nations unies au Sahara occidental en vue de parvenir à une solution politique juste, durable et acceptable pour les parties», lit-on dans le document présenté hier par Alberto Núñez Feijóo. «L’Espagne doit mettre en œuvre une politique étrangère qui réponde aux valeurs de notre société. Une société profondément européiste. Pendant plus de quarante ans de démocratie, les différents gouvernements ont pu maintenir un équilibre raisonnable entre le Maroc et l’Algérie sans oublier nos responsabilités envers le peuple sahraoui», précise la même source.

L’absence de toute référence à l’«autodétermination du peuple sahraoui» dans le programme électoral du PP ne constitue pas une surprise. Elle s’inscrit plutôt dans la ligne observée par ce parti, depuis plus d’une année. En avril 2022, le groupe des députés avait exigé de mettre sous le boisseau cette revendication, en échange de voter en faveur d’une résolution condamnant le soutien de Pedro Sánchez au plan marocain d’autonomie au Sahara, présentée alors par Unidas-Podemos.

Au Parlement catalan, les députés du PP avaient refusé de signer, en mars dernier, une déclaration invitant le chef du gouvernement espagnol à appuyer l’organisation «d’un référendum d’autodétermination du peuple sahraoui». Les socialistes catalans avaient également opté pour le rejet du texte proposé par cinq formations indépendantistes.

Dans ses sorties médiatique, le président du PP évite de mentionner le Polisario mais parle plutôt du «peuple sahraoui». Les passages du programme de son parti consacrés à ce conflit ne dérogent pas à cette ligne. «Nous devons savoir ce que Sánchez a convenu avec le Maroc et reprendre nos relations avec l’Algérie et le peuple sahraoui dans le cadre des Nations unies et dans un cadre équilibré», a-t-il déclaré lundi dans une interview accordée à la chaîne Telecinco.

«La clandestinité ne peut résoudre un problème international mais génère plus de problèmes, plus de tensions, plus d’incertitude et moins de responsabilité envers le peuple sahraoui, envers le Maroc et envers les Nations unies», avait affirmé Feijóo en mai 2022 dans des déclarations à la presse espagnole.

Le Polisario a exigé, fin juillet, d’Alberto Núñez Feijóo, d’annuler la décision de Pedro Sanchez d’appuyer l’initiative marocaine d’autonomie au Sahara occidental. Pour l’heure, le chef du PP refuse de montrer ses cartes.