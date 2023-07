Le Polisario tente de surfer sur la crise diplomatique entre le Maroc et la France

Le secrétariat général du Polisario lance un appel à la France afin qu’elle «joue un rôle positif dans le règlement du conflit au Sahara occidental, conformément à la charte et aux résolutions des Nations unies». Le Front souhaite que Paris «mette un terme à des décennies de parti pris injuste, en tolérant les politiques d'expansion et d'agression, et en tenant compte des intérêts, de la sécurité et de la stabilité de tous les peuples et pays de la région méditerranéenne et de l'Afrique du Nord», ajoute la même source.

Depuis presque une année, le Polisario a commencé à courtiser la France. A la veille de la visite du président français en Algérie, fin août 2022, le secrétariat général du Front avait mis en exergue «le rôle que certaines forces influentes au niveau du conseil, comme la France, doivent jouer, afin d'établir une paix juste et définitive, qui consacre la légitimité internationale, en permettant au peuple sahraoui d'exercer son droit inaliénable à l'autodétermination».

La même invitation a été adressée, en octobre, par Brahim Ghali alors qu’Alger accueillait la 5e session du Comité intergouvernemental de haut niveau franco-algérien. «Il est temps pour la France et l’Union européenne en général d’être des acteurs efficaces, en vue de parvenir à une solution juste et durable au conflit du Sahara occidental», avait-il souligné dans un discours.