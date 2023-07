Italie : Le CCME et Patronato ACLI publient un guide pratique pour les MRE

Le Conseil de la communauté marocaine à l’étranger (CCME) et Patronato ACLI ont récemment publié le guide «Du Maroc à l’Italie - Guide pratique pour vivre en Italie», dans le cadre d’initiatives conjointes pour «faciliter la connaissance mutuelle et l’échange culturel entre l’Italie et le Maroc». Le premier volet paraît en arabe et en italien, pour «accompagner les parcours d’installation des Marocains en Italie», selon le CCME. La publication sera présentée jeudi 6 juillet 2023 à Rabat.

Par la même occasion, une convention de partenariat entre les deux institutions sera signée par Abdellah Boussouf et Paolo Ricotti, respectivement secrétaire général du CCME et président de Patronato ACLI. «L’action d’accompagnement et de soutien des migrants passe par de multiples initiatives, telles que la formation linguistique, l’assistance dans les relations avec les administrations publiques, la formation socioculturelle sur le pays d’accueil, la promotion d’initiatives visant à connaître la culture des migrants, l’aide à la recherche d’un emploi et au regroupement familial, l’accès à l’école et à la santé publique», fait savoir l’institution marocaine.

Pour le président de Patronato ACLI, Paolo Ricotti, le rôle des organisations de gestion des migrations dans la dignité humaine «est essentiel». Il se concrétise «d’une part dans l’accompagnement et le soutien des personnes qui décident de migrer régulièrement, et d’autre part dans l’incitation des pays à mettre en place des lois et des pratiques administratives plus à même d’intégrer les personnes et de garantir leurs droits», a ajouté le responsable.

Secrétaire général du CCME, Abdellah Boussouf a déclaré que la méconnaissance de la culture, de l’Histoire des sociétés d’accueil et de leurs dynamiques sociétales, ainsi que les lois en vigueur, mais aussi la méconnaissance des besoins socioculturels des diasporas, constituent «un obstacle à l’intégration». «Notre ambition est que ce guide puisse contribuer à dissiper cette méconnaissance et à jeter les passerelles d’entreconnaissance», a-t-il souligné.

Lors d’une prochaine publication, le deuxième volet de ce guide fournira «les informations nécessaires sur la société italienne, sa culture et son histoire».