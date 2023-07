CAN U23 : Le Maroc affrontera l’Egypte en finale et se qualifie aux JO 2024

La sélection du Maroc des moins de 23 ans s’est qualifiée aux Jeux olympiques de Paris 2024, en passant à la finale de la Coupe d’Afrique des nations (CAN U23) de sa catégorie. Dans la nuit de mardi à mercredi, le Onze national a en effet pris le dessus sur le Mali aux tirs au but, à l’issue d’un match haletant et de prolongations tendues, où les deux équipes sont restées à deux buts partout. Il s’agit ainsi de la première qualification de l’équipe marocaine aux JO depuis 2012. En finale de la CAN, qui se joue à domicile, les Lions de l’Atlas affronteront l’Egypte samedi prochain.

En demi-finale tenue au complexe Moulay Abdellah de Rabat, le Maroc a rapidement pris de l’avance sur le Mali en marquant un premier but, dès la 14e minute de jeu grâce à Zakaria El Ouahdi. L’engagement très physique du côté malien a payé, en deuxième mi-temps, avec un retour au score (1-1) signé Mamady Diambou, à la 66e minute. Les tentatives renouvelées de part et d’autre n’ont pas permis de creuser l’écart, ce qui a amené les deux équipes à passer aux prolongations.

Amine Ouazzani a rapidement marqué un deuxième but pour le Maroc, avant que les Lions ne soient rattrapés encore au score, à travers un but pour le Mali signé Issoufou Maiga (116e). Outre la fatigue physique apparente sur les joueurs, cette manche a été marquée par quelques tensions sur la pelouse et le banc de touche, ce qui a poussé l’arbitre central à intervenir et à suspendre le jeu pendant quelques minutes.

La reprise n’ayant pas donné lieu à de nouveaux buts, la séance des tirs a permis à la sélection marocaine de s’imposer avec brio (4-3).