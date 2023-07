Maroc : A Casablanca, le festival Anfa park en fête fait rimer l’été avec la culture

Le festival d’été Anfa park en fête marque son grand retour avec une deuxième édition, prévue du 7 au 30 juillet 2023 dans le parc éponyme et faisant la part belle à la musique, mais également au cinéma, à la gastronomie, au bien-être, aux jeux, dans les espaces du Village et du Park. A l’initiative de l’agence de production culturelle Seven PM, l’Association jazz Au Maroc (JAM) et l’Agence d’urbanisation et de développement d’Anfa (AUDA), l’idée est de proposer une expérience de partage et de divertissement en période estivale, par le biais d’activités artistiques et pédagogiques, célébrant la culture dans toutes ses couleurs.

Les organisateurs prévoient ainsi un espace accessible gratuitement, le Park, qui propose des activités artistiques, sportives et ludiques à la fois. Grande roue, yoga, boxe, pétanque ou initiation et démonstration de Skate Park seront au programme, afin de satisfaire les festivaliers de tous les âges. Le street art et les arts urbains sont aussi à l’honneur, en plus de concerts de rue et de performances encadrées par des professionnels, selon un communiqué. Une programmation cinématographique en plein air est par ailleurs prévue dans le même espace libre, en plus d’une médiathèque.

Dans l’espace payant du Village Casa Anfa, les animations consisteront en des concerts et DJ sets, avec une affiche composée d’une quarantaine de DJs marocains et étrangers. Ces sessions sont prévues du 13 au 16, du 20 au 23 et du 27 au 30 juillet. Un espace créateurs et une gaming zone sont également mis en place, dans cette partie du parc qui devra accueillir, du 7 au 9 juillet, la première édition du festival Casa Anfa Latina.