Palestine : Le Maroc et la Jordanie solidaires durant cette «phase délicate et critique»

Le Maroc exprime son soutien et sa solidarité avec le peuple palestinien durant cette «phase délicate et critique», tout en réitérant son appel à la communauté internationale et aux puissances mondiales d’intervenir pour faire cesser l’agression subie par ce peuple et son territoire, a affirmé, mardi à Rabat, le ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita.

Le Maroc condamne et rejette, encore une fois, les multiples agressions israéliennes contre Jénine avec leurs lots de morts et de destructions, a dit Bourita lors d’un point de presse conjoint avec son homologue omanais, Badr Bin Hamad Bin Hamoud Al-Busaidi, à l’issue de la sixième session de la Commission mixte maroco-omanaise. Le chef de la diplomatie marocaine a relevé que ces attaques en Palestine ne contribuaient aucunement à créer un environnement favorable à l’ouverture d’un dialogue pour la paix régionale. A ce titre, le Maroc estime que la situation actuelle est «très critique», constituant une menace à l’espoir restant pour établir de la paix au Moyen-Orient, attisant l’extrémisme et la violence, a-t-il ajouté.

Par la même occasion, Nasser Bourita a mis l’accent sur la centralité de la cause palestinienne, affirmant qu’aucune paix ne sera possible dans la région sans une solution équitable et définitive au conflit israélo-palestinien. A ce titre, il a rappelé le consensus international sur un règlement de la question dans le cadre de la solution à deux Etats, celui d’Israël et celui indépendant de la Palestine, dans les frontières de juin 1967 avec Al Qods-est comme capitale.

Pour sa part, le ministre des Affaires étrangères omanais a souligné que le Moyen-Orient ne pourrait jouir de la stabilité et le développement durables sans une solution pacifique, juste et globale à la question palestinienne. Il a, en outre, attiré l’attention de la communauté internationale et les Etats influents sur l’importance du respect des lois internationales pour le recouvrement des droits légitimes du peuple palestinien, conformément aux résolutions du Conseil de sécurité de l’ONU et à l’initiative de paix arabe.