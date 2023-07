Le Ghassoul obtient le label Origine Maroc Garantie (OMG)

Le label Origine Maroc Garantie a été attribué pour une durée de trois ans à la société du Ghassoul et de ses dérivés Sefrioui, dans la région de Fès, à la suite d’un an d’échanges avec les professionnels de l’extraction minière, ayant permis de mettre en évidence les spécificités propres à la filière. Le référentiel de labellisation se base sur des conclusions et une analyse, avec une évaluation à critères multiples, selon un communiqué. «Le référentiel de labellisation mis en œuvre a été appliqué à cet opérateur de l’extraction et traitement du Ghassoul en y intégrant l’expertise de différents types de process utilisés dans le processus de conditionnement ainsi que des techniques de séchage, broyage, formatage…», a ajouté la même source.

Cette labellisation a ainsi inclus six dimensions de traçabilité, à savoir la recherche et développement, l’extraction, la préparation et le séchage de la matière, la mise en forme consistant en le tamisage le broyage, ainsi que le conditionnement et le packaging. Directeur de la société du Ghassoul et de ses dérivé, Saad Sefrioui a insisté sur l’importance de perpétuer les «valeurs marocaines issues de métiers historiques, fondées sur des savoir-faire ancestraux et reconnus dans le monde entier depuis des siècles». Cette labellisation est aussi la garantie que le produit acheté et utilisé, au Maroc et ailleurs, «a été réalisé dans le respect de ces valeurs», a-t-il déclaré.

Pour leur part, les dirigeants d’Origine Maroc Garantie, Youssef Douh El Idrissi et Michel Vialatte, insistent sur l’importance de permettre au consommateur de «choisir en toute transparence des biens ou produits dont l’origine ne suscite aucun doute et dont la traçabilité est vérifiée». «Avec notre label, le consommateur marocain peut faire jouer la préférence nationale dans ses achats, pour soutenir l’emploi de ses compatriotes et les entreprises marocaines. Dans le secteur des produits cosmétiques et de soins à base d’argile, de nombreux importateurs mais aussi utilisateurs étrangers souhaitent choisir des produits respectueux des savoir-faire artisanaux, qui font la réputation du Maroc dans le domaine des soins corporels et recevoir une assurance d’authenticité», ont-ils souligné.