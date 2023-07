Opération Marhaba : Tanger Med renoue avec l’accueil des MRE

Lancée le 5 juin dernier et en cours jusqu’au 15 septembre prochain, l’Opération Marhaba 2023 pour l’accueil des Marocains résidant à l’étranger (MRE) est marquée par un dispositif organisationnel particulier, notamment au Port de Tanger Med. Sous la supervision de la Fondation Mohammed V pour la solidarité, les ressources techniques, logistiques et humaines sont ainsi mobilisées pour accueillir au mieux les nationaux affluents, dans un contexte où ce processus s’opère pour la première fois sans restrictions sanitaires, levées en février dernier avec la fin de l’état d’urgence lié à la pandémie de Covid-19.

Dans ce contexte justement, «cette année s’inscrit dans l’amélioration continue des services offerts aux Marocains du monde», fait savoir le Port de Tanger Med auprès de Yabiladi. A cet effet, «une enveloppe budgétaire de 80 millions de dirhams (MDH) a été allouée pour le renforcement des infrastructures portuaires et les services dédiées aux passagers, afin de créer un environnement d’accueil optimal».

Pour un meilleur accueil, le port a procédé à «l’augmentation des espaces ombragés, le réaménagement de la zone d’arrivée des passagers dans la gare maritime, l’élargissement de la couverture du wifi, le renforcement des points de restauration, de détentes et des points d’informations, l’amélioration de la signalisation», en plus de la mise en place de services nécessaires aux personnes en situation de handicap ou à besoin spécifique.

Un renforcement des lignes maritimes principales

En vertu des prérogatives de la Direction de la marine marchande, la flotte maritime assurant les trajets entre Tanger Med et Algésiras a été renforcée, «avec une capacité de transport de 40 000 passagers et 10 000 véhicules par jour». «Quant aux night ferrys, ils permettent d’assurer les traversées vers Motril et Barcelone en Espagne, Gênes et Civitavecchia en l’Italie, Sète et Marseille en France, et offrent une capacité hebdomadaire supplémentaire de 20 000 passagers et 7 000 véhicules», fait savoir le port.

Pour autant et au vu de l’afflux sans précédent qui caractérise cette période de vacances combinées aux fêtes, le Port Tanger Med Passagers invite les voyageurs à «prendre en considération les prévisions de trafic communiqués par l’autorité portuaire, pour programmer leur voyage dans les meilleures conditions». Dans ce sens, les clients sont appelés à réserver leurs billets «avec une date de départ ferme pour éviter les périodes de forte affluence». Pour rester informé, des outils de communication sont par ailleurs mis à la disposition des voyageurs, afin d’en savoir plus sur les nouveautés du port. La direction assure ainsi un accès simplifié au site web du port passagers, à l’application mobile, aux réseaux sociaux du port passagers et à la radio Tanger Med, sur la fréquence 100 Mhz.

Outre la direction du port, plusieurs intervenants sont mobilisés pour mener à bien l’Opération Marhaba, notamment la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN), la Gendarmerie royale, les services douaniers, les Forces auxiliaires, le ministère de la Santé et de la protection sociale, en plus des autorités locales, avec une coordination globale de la Fondation Mohammed V pour la solidarité.