Maroc : Le ministre de l’Agriculture Mohamed Sadiki distingué en Italie

Le ministre marocain de l’Agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts, Mohamed Sadiki, a reçu, lundi à Tricase (sud de l’Italie), une médaille honorifique du Centre international de hautes études agronomiques méditerranéennes (CIHEAM), lors d’une cérémonie organisée à l’occasion de la 153e réunion de son Conseil d’administration. Le responsable a été distingué pour son «leadership visionnaire et son engagement tout au long de son mandat pour la période 2019-2023» et «pour avoir joué un rôle important dans l’amélioration de la gouvernance du centre», indique un communiqué du département.

Les représentants des pays membres ont notamment salué les efforts du ministre et la conduite des réunions du bureau et du conseil d’administration, grâce à son implication dans les dossiers du CIHEAM, notamment durant la période de la crise sanitaire. La cérémonie a connu la participation de plusieurs délégations des pays membres, de façon à construire «un avenir méditerranéen prospère et durable».

En 2019, Mohamed Sadiki a été élu à la tête du conseil d’administration du CIHEAM, lors de la 141e réunion tenue 21 décembre 2018 à Paris. Avant cela, il a été délégué du Maroc auprès du conseil d’administration du CIHEAM de 2009 à 2015, puis a été vice-président du conseil de 2015 à 2019.