Maroc : 51 migrants disparus et 4 rescapés après un naufrage près de Tan Tan

Cinquante et une personnes sont toujours portées disparues d’une embarcation pneumatique partie des côtes sud du Maroc, le 22 juin. Après huit jours de dérive en mer, le bateau a regagné la côte, vendredi, avec quatre rescapés à bord. Citée par l’agence de presse espagnole, la présidente de Caminando Fronteras, Helena Maleno, a indiqué que l’embarcation avait quitté la ville de Tan Tan avec 55 personnes à bord, dont 11 femmes et 3 enfants issus de divers pays, dont le Sénégal, la Gambie, l’Ethiopie, le Soudan et le Sri Lanka. Elle a été retrouvée ensuite entre Tan Tan et Tarfaya. La même source indique que dimanche, cinq autres embarcations ont quitté la côte marocaine entre Tan Tan et Agadir vers les îles Canaries, avec un total de 266 personnes à bord, toujours portées disparues.

Concernant le bateau qui a regagné la côte vendredi, poussé par les courants maritimes, Maleno a déclaré à EFE que le lendemain du départ, soit le 23 juin, les secours espagnols ont reçu une position d’un téléphone à bord. Les services de secours ont rapporté plus tard à Caminando Fronteras avoir communiqué la position aux autorités marocaines, qui ont répondu que le bateau n’était pas repérable. Deux des survivants, avec qui Caminando Fronteras a été en contact, sont admis à l’hôpital de Laâyoune. Il s’agit d’un Soudanais et d’un Ivoirien, qui souffrent de déshydratation et de brûlures.