Espagne : Le chef du PP ne veut pas de relations avec le Maroc basées sur «les liens personnels»

En Espagne, le chef du Parti populaire plaide pour des relations «excellentes» avec le Maroc, mais qui ne soient pas sous-tendues sur des «liens personnels» entre le Premier ministre espagnol en exercice et le roi du Maroc. «Dans ce cas, les relations ne seront pas stables», a expliqué ce lundi Alberto Núñez Feijóo, dans une interview accordée à la chaîne Telecinco dont des extraits ont été publiés par le site officiel du PP. «Mon objectif est d’avoir une excellente relation avec le Maroc car c'est un pays voisin, un allié et un ami», qui soit basée sur «la transparence, la loyauté et l’équilibre», a-t-il déclaré.

«Nous devons savoir ce que Sánchez a convenu avec le Maroc et reprendre nos relations avec l'Algérie et le peuple sahraoui dans le cadre des Nations unies et dans un cadre équilibré, comme cela s'est produit avec les présidents» des gouvernements précédents, a affirmé le chef du PP.

Dans un autre message adressé au Maroc, Feijóo a souligné que «les questions d'Etat doivent être portées devant les deux Chambres du Parlement». «Je suis intéressé par une relation stable avec le Royaume du Maroc [mais] nous devons savoir ce que Sánchez a convenu avec le Maroc ; d'abord rétablir la transparence des accords et ensuite les adopter par le Congrès et le Sénat», a-t-il souligné.

Pour rappel, les groupes de députés et sénateurs du PP ont voté en faveur de toutes les résolutions condamnant le soutien de Pedro Sánchez au plan marocain d’autonomie au Sahara occidental.