Air Arabia : Nouveaux vols à partir de Tanger vers l’Espagne et la France

Air Arabia a lancé, vendredi 23 juin, de nouveaux vols au départ de Tanger et à destination de deux aéroports, respectivement en Espagne et en France. Il s’agit d’un programme bihebdomadaire reliant la ville marocaine à Palma de Majorque et à Montpellier. Cette dernière ligne, lancée à 14h20, permettra une meilleure desserte dans le sud de la France. La ligne pour Palma de Majorque, inaugurée à 22h40, offrira par ailleurs l’opportunité de découvrir l’île non-loin du Maroc.

Ces vols renforcent ainsi le réseau européen d’Air Arabia, tout en garantissant une flexibilité de voyage et plus de destinations, a indiqué un communiqué de la compagnie aérienne low-cost. Cette nouvelle réalisation constitue aussi une ouverture pour une nouvelle génération de voyageurs, avec un accès simplifié au site web etl’application Air Arabia, pour s’enregistrer avant le vol, souligne la même source.

Les passagers peuvent également profiter du programme fidélité d’Air Arabia, AirRewards, permettant de gagner des points pour les dépenses et les échanger contre des vols gratuits ou des services supplémentaires.