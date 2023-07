Phosphates : La Norvège futur concurrent du Maroc ?

La Norvège a confirmé la découverte, sur son territoire, d’un énorme gisement de phosphorite, estimé à 70 milliards de tonnes au moins, soit un peu moins que les 71 milliards de tonnes de réserves mondiales prouvées, rapporte un média européen. Le gisement pourrait répondre à la demande mondiale d’engrais, de panneaux solaires et de batteries de voitures électriques pour les 100 prochaines années, affirme la société Norge Mining.

«Cette découverte est en effet une excellente nouvelle, qui contribuerait aux objectifs de la proposition de la Commission concernant la réglementation sur les matières premières critiques», se félicite un porte-parole de l’exécutif européen. Les Vingt-sept parient sur la Norvège pour ne plus dépendre de fournisseurs étrangers, comme le Maroc et les Etats-Unis pour les engrais et la Chine pour la production de panneaux solaires ou de batteries lithium-fer-phosphate (LFP) pour les voitures électriques, ainsi que de semi-conducteurs et de puces électroniques. Outre le phosphate, la Norvège a du pétrole, en off-shore qu’elle exploite avec le Royaume-Uni, et le gaz.

Selon des estimations américaines, les réserves de phosphorite les plus importantes au monde (environ 50 milliards de tonnes) sont situées au Maroc, en Chine (3,2 MM T), en Egypte (2,8 MM T) et de Algérie (2,2 MM T), indique la même source. Le gisement norvégien se trouve à 4 500 mètres sous la surface de la Terre.

Au Maroc, l'Office chérifien des phosphates (OCP) a lancé, en décembre 2022, un vaste programme d’investissement de 130 milliards de dirhams sur la période 2023-2027. Ce programme, qui s’articule autour de l’accroissement des capacités de production d’engrais et de roche, et de l’atteinte de la neutralité carbone avant 2040, a prévu d’importants investissements au Sahara. L’axe Tarfaya-Boucraa-Laâyoune sera destiné à développer la production d’ammoniaque vert.

Pour rappel, lorsque l’Arabie saoudite avait commencé, en 2011, l’exploitation d’une mine de phosphate à Al-Jalamid dans le nord du pays, le royaume wahhabite était alors présenté comme un concurrent direct du Maroc.