CAN U23 : Le Maroc et le Mali s’affrontent en demi-finale

La sélection malienne de football des moins de 23 ans affrontera le Maroc mardi prochain en demi-finale de la Coupe d’Afrique des nations (CAN U23), tenue en ce moment dans le royaume. Les Lions de l’Atlas connaissent désormais leur équipe adverse, après que cette dernière battu la sélection nigérienne par 2 buts à 0 samedi soir, au complexe sportif Prince Moulay Abdellah à Rabat.

Les buts de cette troisième journée du groupe B de la CAN U23 ont été signés par Mamadou Sangaré (49e) minute sur penalty et Cheickna Doumbia (90e) minute. Grâce à cette victoire, le Mali est classé deuxième dans le groupe B, avec 6 points, derrière l’Egypte qui totalise 7 points, depuis sa victoire sur le Gabon (2-0). Bouclant le groupe avec 0 et 4 points respectivement, Gabon et le Niger se trouvent éliminés de la CAN U23. L’autre demi-finale se jouera ainsi entre l’Egypte et la Guinée.

Les trois équipes en tête du classement de l’édition 2023 de la CAN U23 se qualifient directement aux Jeux olympiques de Paris 2024. Le quatrième disputera le match barrage intercontinental contre une équipe d’Asie.