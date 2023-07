Maroc : Marrakech et Doha reliés par quatre vols hebdomadaires de Qatar Airways

En partenariat avec l’Office national marocain du tourisme (ONMT) et l’Office national des aéroports (ONDA), le Conseil régional du tourisme (CRT) à Marrakech-Safia tenu, vendredi à l’aéroport international de Marrakech-Ménara, une cérémonie d’accueil au profit des passagers du vol inaugural de Doha- Marrakech. Les connections aériennes long-courriers ont en effet été enrichies par cette desserte aérienne, à un rythme de quatre vols par semaine, mises en place par Qatair Airways dans le but d’atteindre des marchés en Asie, en Océanie en Europe Centrale et autres. Ainsi, ce programme offre plus de flexibilité de déplacement entre les deux villes.

Les vols sont opérés à bord des avions Boeing 787-8, d’une capacité de 232 sièges, dont 22 sièges business class, selon un communiqué du CRT. La même source rappelle que sur les cinq premiers mois de cette année, la cité ocre a enregistré plus de 3 689 415 nuitées touristiques, soit une progression de 12% sur un an, avec un taux d’occupation de 68% dans les unités hôtelières classées (+5%). L’aéroport a par ailleurs accueilli 2 686 278 passagers, soit plus de 65% qu’en 2022.